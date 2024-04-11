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Россияне выпустили четыре ракеты по Селидову: что известно

Россияне выпустили четыре ракеты по Селидову: что известно

Обломки ракеты. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Ночью против 11 апреля российские оккупационные войска ударили по городу Селидово Донецкой області. Захватчики атаковали четырьмя ракетами из зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Об этом сообщили в Телеграмм-канале полиции Донецкой области.

"Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

По данным руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в Селидово повреждены четыре админздания.

Как сообщалось, днем 11 апреля россияне ударили по Николаеву. Предварительно баллистикой. В результате попадания в городе два человека погибли, четверо — пострадали.

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