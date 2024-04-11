Россияне выпустили четыре ракеты по Селидову: что известно

Прошло без жертв.
Ночью против 11 апреля российские оккупационные войска ударили по городу Селидово Донецкой області. Захватчики атаковали четырьмя ракетами из зенитно-ракетного комплекса "С-300".
Об этом сообщили в Телеграмм-канале полиции Донецкой области.
"Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.
По данным руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в Селидово повреждены четыре админздания.
Как сообщалось, днем 11 апреля россияне ударили по Николаеву. Предварительно баллистикой. В результате попадания в городе два человека погибли, четверо — пострадали.