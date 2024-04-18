Россияне выпустили четыре ракеты по Селидову: что известно

Ночью в четверг армия Российской Федерации ударила четырьмя ракетами по городу Селидово Донецкой области. Погибла женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции и в пресс-службе ГСЧС.

"Сегодня на рассвете российские войска нанесли удар по жилому сектору города Селидово Покровского района. Из-под завалов частного жилого дома сотрудники ГСЧС достали тело женщины 1961 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за российских обстрелов загорелись два частных жилых дома. Спасатели пожар ликвидировали. Кроме того, был разрушен частный жилой дом, повреждены 11 домов, админздание и магазин.

К слову, в ночь на 18 апреля армия РФ нанесла по Донетчине 10 ракетных ударов. Шесть ракет оккупанты направили на Покровск, повредили СТО, предприятие и 8 гражданских авто, а четырьмя – атаковали Селидово.

Как сообщалось, утром 18 апреля РФ атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Целью оккупантов были объекты критической инфраструктуры. Силы ПВО сбили все дроны.

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