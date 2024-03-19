Россияне выпустили две ракеты С-300 по Селидову: что известно (фото)

В ночь на 19 марта российские войска обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранения получили четверо местных жителей.

Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации.

"Примерно в 02.30 российские войска обстреляли город Селидово двумя ракетами С-300. Ранены четыре гражданских лица", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ракетных ударов также повреждены 24 частных домовладения.

Войска РФ обстреляли ракетами С-300 Селидово в ночь на 19 марта. Фото: Селидовская МВА.

Напомним, ночью против 12 марта россияне выпустили шесть ракет по Селидову. Одна ракета попала по территории жилого квартала. В результате атаки россиян повреждено по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов.

Читайте также: