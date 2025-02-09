Россияне выпустили по Украине более 150 "Шахедов": какие регионы пострадали

В ночь на 9 февраля 2025 года россияне снова атаковали Украину.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 19.30 8 февраля противник атаковал 151-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждены сбитие 70 "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА – в воздухе, боевая работа продолжается.

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь", — добавили в ведомстве.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину. Взрывы прогремели в Луцке.

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