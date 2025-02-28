Россияне выпустили по Украине более 200 "Шахедов": где были слышны взрывы

В ночь на 28 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 19.00 27 февраля противник атаковал 208 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"97 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье", — добавили в ведомстве.

Напомним, оккупанты атаковали Запорожье. О последствиях читайте в новости.