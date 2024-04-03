Россияне выпустили пять ракет по Селидову: что известно о последствиях (фото)

Потерпевших нет.
Ночью 3 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Селидову Донецкой области. оккупанты выпустили по городу пять ракет С-300.
Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.
"Российские войска продолжают террор против гражданского населения Селидовской общины. Сегодня оккупационные войска обстреляли город Селидово пятью ракетами. Предварительно, С-300", — говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены семь админзданий, 12 многоэтажных и восемь частных жилых домов. Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало.
Последствия "прилетов" в Селидово
Как сообщалось, россияне убили в селе Новоосиново в Харьковской области ребенка. 11-летний парень в результате травм после обстрела скончался в больнице.
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