Россияне выпустили пять ракет по Селидову: что известно о последствиях (фото)

Ночью 3 апреля российские войска нанесли ракетные удары по Селидову Донецкой области. оккупанты выпустили по городу пять ракет С-300.

Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация.

"Российские войска продолжают террор против гражданского населения Селидовской общины. Сегодня оккупационные войска обстреляли город Селидово пятью ракетами. Предварительно, С-300", — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены семь админзданий, 12 многоэтажных и восемь частных жилых домов. Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Последствия "прилетов" в Селидово

Россияне выпустили пять ракет по Селидову ночью 3 апреля. Фото: МВА.

Россияне выпустили пять ракет по Селидову ночью 3 апреля. Фото: МВА.

Россияне выпустили пять ракет по Селидову ночью 3 апреля. Фото: МВА.

Как сообщалось, россияне убили в селе Новоосиново в Харьковской области ребенка. 11-летний парень в результате травм после обстрела скончался в больнице.

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