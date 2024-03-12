Россияне выпустили шесть ракет по Селидово: что известно о попаданиях (фото)

После полуночи 12 марта российские войска нанесли ракетные удары по Селидову Донецкой области. оккупанты выпустили по городу шесть ракет С-300.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Одна ракета попала по территории жилого квартала. В результате "прилета" ранения получили двое сестер, которым 30 и 35 лет. Женщин госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.

В результате атаки россиян повреждено по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, два гаража, пять автомобилей и линии электропередач.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия "прилетов" в Селидово

Ночью 12 марта россияне ударили шестью ракетами С-300 по Селидову. / Фото: Офис генерального прокурора

Ночью 12 марта россияне ударили шестью ракетами С-300 по Селидову. / Фото: Офис генерального прокурора

Ночью 12 марта россияне ударили шестью ракетами С-300 по Селидову. / Фото: Офис генерального прокурора

Ночью 12 марта россияне ударили шестью ракетами С-300 по Селидову. / Фото: Офис генерального прокурора

Ночью 12 марта россияне ударили шестью ракетами С-300 по Селидову. / Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, ночью российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске. В результате авиаудара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме.

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