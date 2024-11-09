Россияне вывели в Черное море корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр"

Враг продолжает использовать украинские моря.
По состоянию на 06:00 09.11.2024 года в Черном море находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Об этом информируют Военно-морские Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Также в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации.
думаем, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.
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