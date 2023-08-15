Россияне вывели в Черное море опасный фрегат — ОК "Юг"

Об этом заявил представитель Оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины полковник Владислав Назаров в Telegram со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Этот фрегат с возможностью несения до 8 КРМБ "Калибр".

Также Силы обороны Юга сообщают, что есть определенная активность вражеской стратегической авиации: вылет 8-х Ту-95мс с аэродрома Оленья, Мурманской области РФ. Вероятное снаряжение – до 16 ракет Х-101/55.

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"Оперативно реагируем на сигналы воздушных тревог. Никакой паники, только сосредоточенные действия. Помним, что Силы обороны наготове и будут защищать ваше спокойствие и жизнь!", — говорится в сообщении в социальных сетях.

"Адмирал Макаров" — военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорьевич", флагман и один из новейших кораблей российского флота. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе. Назван в честь вице-адмирала российского императорского флота, уроженца Николаева, Степана Макарова.

Судно руководит бывший украинский военный, уроженец Виннитчины, военный преступник и коллаборант с Россией капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ.

Напомним, что на Таврическом направлении украинские военные уничтожили почти сотню захватчиков.