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Россияне вывели в Черное море восемь кораблей: сколько "Калибров" имеют оккупанты в акватории

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1842
Время на прочтение
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Россияне вывели в Черное море восемь кораблей: сколько "Калибров" имеют оккупанты в акватории

Фото: Associated Press

Угроза ракетного удара существует.

По состоянию на утро 7 апреля в Черном море уменьшился шторм, поэтому русские войска вывели в его акваторию восемь кораблей.

Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг".

Отмечается, что среди вражеского флота есть один надводный ракетоноситель. Он может быть снаряжен восемью "Калибрами".

"Угроза ракетного удара остается высокой. Минная опасность вдоль побережья на фоне штормовой погоды — повышена. Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдайте алгоритм действий во время воздушной тревоги", — отмечают военные ВСУ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в России критично снизился уровень запаса ракет. Такое снижение свидетельствует о том, что в РФ их осталось немного. Впрочем, подчеркнул Данилов, это не значит, что подобная угроза исчезла.

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Дата публикации
Просмотры
1842
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