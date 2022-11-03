Россияне вывезли детей из интернатов Херсона и поселили на базе психбольницы в Крыму

Российские оккупанты из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма. Детей разместили на базе одной из психбольниц Симферополя.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Также захватчики на территорию Крыма перевезли заключенных херсонской колонии.

Кроме этого россияне продолжают незаконно "эвакуировать" жителей Херсонской области с правого берега Днепра. Чтобы привлечь людей к переезду, местным предлагают получить так называемые "жилищные сертификаты" на приобретение жилья в РФ.

"В рамках "эвакуации" местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское военные с РФ. У местных отбирают автомобили для использования оккупационными войсками", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что на протяжении последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке.

"Владельцев баз отдыха заставляют расселять "переселенцев". Кроме того, российские военные ищут свободные помещения для расселения", — добавили в ГУР.

Ситуация в Херсоне и области

Из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Украинская сторона предполагает, что оккупанты сделали это намеренно, потому что готовят провокации.

В Минобороны не исключают, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы совершать провокации и терроризировать местное население. И такие случаи есть не только в Херсоне. Россияне пытаются создать "картинку" для своих СМИ, что якобы украинские войска, зайдя в город, начнут обстреливать гражданское население.

Оккупационная "власть" пытается всячески заставить людей "эвакуироваться" из Херсона. В частности, местным отключают электричество и воду, блокируют доступ в Интернет. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны ВСУ.

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