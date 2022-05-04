Россияне вывезли из оккупированной Луганщины 100 тыс. тонн зерна: посевная не начата

С оккупированной территории Луганской области российские оккупанты вывезли или уничтожили объем потребностей жителей региона в зерновых почти на три года.

По данным Министра аграрной политики и продовольствия, вывезено около 100 тысяч тонн зерна. Сейчас в Луганской области посевная не начата.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, сто тысяч тонн – это только проверенные данные, но сколько на самом деле – неизвестно. Кроме того, 30 тысяч тонн зерна были уничтожены на элеваторе в Рубежном.

"Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", — подчеркнул глава области.

Кстати, годовая потребность Луганщины в ее пределах до 24 февраля 2022 составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными территориями в 2014-м – 240 тысяч тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году, где еще продолжаются бои.

"Именно эти территории обеспечивали зерновыми всю область и до 2014 года. В настоящее время единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш. Россиянам это неинтересно. Зачем, если можно ограбить и обеспечить себя на несколько лет вперед?", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Как сообщалось, оккупанты воруют зерно у фермеров Запорожской области, или покупают по дважды меньшим ценам. В частности, захватчики заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым.

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