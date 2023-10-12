Россияне выводят некоторые подразделения из Токмака: детали

Захватчики отдают себе отчет в том, что украинские военные приближаются, и это является самым большим страхом врага.

Так, российские оккупанты частично выводят свои подразделения из Токмака в другие оккупированные города Запорожской области. Это происходит из-за продвижения ВСУ на запорожском направлении.

Об этом сказал глава Мелитополя Иван Федоров, сообщает "Радио Свобода".

Что известно

Как отметил мэр, каждый день наши военные продвигаются шаг за шагом на запорожском направлении в сторону Мелитополя. При этом прослеживается любопытная тенденция у врага.

"Прежде всего, сегодня мы уже можем подтверждать информацию, что враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака, Молочанска. Например, из Токмакского нелегального "исполкома" вывезли почти половину сотрудников, может, даже больше", — утверждает глава Мелитополя.

Кроме того, были эвакуированы некоторые образовательные учреждения, подразделения ФСБ и родственники оккупантов. К сожалению, пока они перевозят их во временно оккупированный Мелитополь.

"Но я уверен, что это точно ненадолго", – подчеркнул Федоров.

Ранее отмечалось, что оккупанты продолжают строить и усиливать дополнительные оборонные укрепления. Это четко фиксируется вблизи города Токмака.

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