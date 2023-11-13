Россияне выводят ракетоносители из Крыма: почему это важно и как это повлияет на количество обстрелов Украины

Выход из Крыма очень важен с точки зрения морального вреда и обслуживания оборудования.

После очередной атаки ВСУ россияне перемещают свои корабли во флот в Краснодарский край России и на оккупированную часть Грузии. Оттуда они смогут наносить удары по Украине, но возникает другая проблема – ремонт судов.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, пишет 24 канал.

Уменьшится ли количество обстрелов Украины

Как подчеркнул Черник, самая главная и опасная компонента Черноморского флота – это ракетоносители под ракету "Калибр". Сегодня у россиян есть:

не менее трех классов малых ракетных кораблей "Буян-М", "Каракур" и "Василий Быков";

два тяжелых фрегата класса "Адмирал Макаров";

минимум 4 дизельно-электрических подводных лодок класса "Варшавянка".

Надводные суда имеют пусковую установку на 8 ракет, а подводные могут применять до 4 ракет одновременно. В рабочем состоянии находится от 15 до 20 ракетоносителей. Диаметр Черного моря с севера на юг, отмечает эксперт, составляет примерно 600 километров. Технические характеристики ракеты "Калибр" 2,5 тысячи километров. Судно имеет запас хода до 60 суток автономного плавания со скоростью в пределах 17 узлов (один составляет до 1,5 км).

Учитывая эти факторы, к сожалению, у россиян остается возможность наносить удары. Для этого нужно только выйти, например, из грузинской базы на середину акватории Черного моря. И это не проблема для ракетоносителя.

"То, что они выходят из Крыма, будет иметь тяжелый моральный вред. Есть еще и практический момент, ведь у российских захватчиков нет места для ремонта своих судна. Уничтожение как минимум двух сухих доков — это прицел на будущее", — отметил военный эксперт.

При пуске ракеты, объясняет военный эксперт, реактивная струя оказывает колоссальное давление на узлы и механизмы. Поэтому оборудование нужно постоянно ремонтировать.

"У России и Грузии нет сухих доков такого качества. Следовательно, у россиян снижается ремонтный потенциал. Рано или поздно, ракета не сможет выйти, потому что установка будет в плохом состоянии. Здесь, конечно, все хорошо. Но до этой точки еще очень далеко", – подытожил Петр Черник.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что пораженные украинскими надводными ударными дронами у берегов временно оккупированного Крыма два российских десантных катера пошли ко дну. Аналитики прогнозировали последствия для россиян.

Читайте также: