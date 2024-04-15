Россияне вывозят из временно оккупированного Донбасса оборудование для промышленности

Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность. Уже потом под видом металлолома его отправят в Россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях.

Напомним, что оккупационные власти на ТОТ сначала провели так называемую "национализацию" всех украинских предприятий. Это дало возможность, так сказать, "законно" распоряжаться их имуществом. В большинстве своем с заводов вывозят якобы лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске.

Грабеж совершается подрядчиками-коллаборантами под наблюдением солдат ВС РФ.

По данным украинского подполья, российские империалисты своими преступными действиями откатили развитие оккупированных регионов на много лет назад. Сегодня особенно оккупированная Донбасса напоминает времена СССР конца 80-х – разруха, безработица, нехватка лекарств и продуктов.

Напомним, в Мариуполе россияне селятся в квартиры людей, которых замучили кафиры.

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