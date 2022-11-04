Россияне вывозят награбленное имущество из энергетических предприятий Херсонщины — Генштаб

В частности, случаи ограбления фиксируют и в городе Берислав.

На временно захваченной территории Херсонской области заметили усиленное движение автомобилей оккупантов с похищенным имуществом. Награбленное везут и в грузовиках, и в легковушках.

Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины 4 ноября.

Отмечается, что значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. "Из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база", — сообщают в Генштабе.

Кроме того, в населенном пункте Тополовка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад. В образовательных учреждениях разместилось до трехсот русских солдат с техникой.

Напомним, в Генштабе сообщалось, что россияне похитили около 30 жителей из Песков Луганской области. Сначала так называемая новая "власть" провела мероприятия по фильтрации, а затем людей вывезли в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки — Новая Каховка Херсонской области.

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