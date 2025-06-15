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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне выжгли на теле пленного "Слава России": что говорят врачи об удалении

Врачи взялись помочь украинскому защитнику, освобожденному из плена, убрать из тела надпись «Слава России», которую выжгли россияне.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Врачи обещают, что от надписи останется легкий след.

Врачи обещают, что от надписи останется легкий след.

Врачи приступили к процедуре удаления надписи «Слава России» из тела украинского военного, который россияне выжгли на теле у бойца во время пребывания в плену.

Об этом в соцсетях рассказали директор национальной программы «Неопалимые» Максим Туркевич и врач-дерматолог Александр Туркевич.

По словам Александра Туркевича, бойца зовут Андрей. Он попал в плен 15 месяцев назад после ранения.

Медики объяснили, что процедура удаления надписи заключалась в инъекции полинуклеотида, используемого в косметологии и медицине для стимуляции регенерации клеток и тканей.

«Это отправная точка в нашем путешествии к коже без этих мерзких слов», — отметил Александр.

В свою очередь Максим Туркевич добавил, что сегодня у Андрея была первая процедура в рамках лечения, врачи готовят рубец к более агрессивному вмешательству. Через несколько месяцев от надписи останется только легкий след, уверяют медики.

Ранее в ГУР подтвердили подлинность жуткого фото военнопленного с выжженной на коже надписью «Слава России».

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