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Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС: какие населенные пункты под угрозой

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС: какие населенные пункты под угрозой

Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. / Фото: Associated Press

Людей готовят к эвакуации из опасных зон.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались села на правобережной части реки Днепр в Херсонской области. Людей готовят к эвакуации.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МВД.

Отмечается, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления.

Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

  • выключить все электроприборы,
  • взять документы и вещи первой необходимости,
  • позаботиться о близких и домашних любимцах,
  • следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что в ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация из опасных районов, проинформировали в ОВА.

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Дата публикации
Просмотры
37к
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