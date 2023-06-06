Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС: какие населенные пункты под угрозой

Людей готовят к эвакуации из опасных зон.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались села на правобережной части реки Днепр в Херсонской области. Людей готовят к эвакуации.
Об этом сообщили в пресс-службе украинского МВД.
Отмечается, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления.
Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.
Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы,
- взять документы и вещи первой необходимости,
- позаботиться о близких и домашних любимцах,
- следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что в ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация из опасных районов, проинформировали в ОВА.