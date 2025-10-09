Россияне взялись атаковать новый регион: один из городов полностью остался без света

Электроэнергия. / © УНИАН

Город Черноморск в Одесской области остался без электричества из-за российских обстрелов ночью против 9 октября. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Прошло без погибших.

Об этом сообщил городской голова Василий Гуляев.

«Враг снова совершил атаку на нашу громаду. Электроснабжение в громаде отсутствует, кроме с. Бурлачей Балки», — проинформировал мэр.

По его словам, из-за отключения света критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. В городе разворачивают Пункты несокрушимости. Между тем, специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.

Отметим, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подчеркнул, что в результате массированной атаки БпЛА произошли повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур. Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Как сообщалось, этой ночью Одесская область оказалась в огне из-за российской атаки. В частности, в регионе горели два жилых дома, административное здание, автозаправочная станция. По предварительным данным, пострадали пять человек.