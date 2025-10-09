- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2691
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне взялись атаковать новый регион: один из городов полностью остался без света
Из-за обстрела более 30 тысяч абонентов остались без электричества.
Город Черноморск в Одесской области остался без электричества из-за российских обстрелов ночью против 9 октября. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Прошло без погибших.
Об этом сообщил городской голова Василий Гуляев.
«Враг снова совершил атаку на нашу громаду. Электроснабжение в громаде отсутствует, кроме с. Бурлачей Балки», — проинформировал мэр.
По его словам, из-за отключения света критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах. В городе разворачивают Пункты несокрушимости. Между тем, специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
Отметим, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подчеркнул, что в результате массированной атаки БпЛА произошли повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур. Без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.
Как сообщалось, этой ночью Одесская область оказалась в огне из-за российской атаки. В частности, в регионе горели два жилых дома, административное здание, автозаправочная станция. По предварительным данным, пострадали пять человек.