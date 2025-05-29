Россияне взять Сумы не смогут, но есть другая серьезная угроза: эксперт об опасности для города

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Пока российская армия не сможет взять город Сумы. Впрочем, оккупанты могут приблизиться к областному центру. Сейчас самым сложным участком фронта является Сумское направление.

Об этом заявил военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, реален сценарий, при котором оккупанты могут подойти на расстояние 20-25 км и начать обстреливать город КАБами, артиллерией, FPV-дронами.

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"Я не говорю, что это произойдет в этом месяце. Это даже не о июне, не о июле. Но такой негативный сценарий мы должны предвидеть, поскольку у российской армии он действительно есть", - отмечает Ступак.

Между тем, ситуацию на Сумском направлении эксперт называет сложной, где в марте россияне перешли в наступление и постепенно начали увеличивать контроль территории на Сумщине.

"По состоянию на 28 мая, согласно данным аналитиков портала DeepState, российская армия контролирует около 67 кв. км территории Сумской области, и еще примерно 60-65 - это серая зона. Всего прямо и косвенно - около 130 кв. км. Это достаточно много", - сказал Ступак.

Угроза для города Сумы

Армия РФ контролирует четыре приграничных поселка в Сумской области. Военный аналитик Денис Попович также считает, что угрозы для города Сумы нет. Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Юнаковки, Беловодов и Локни.

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Тем временем военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что РФ хочет "крыть" Сумы по артиллерии. Цель россиян – это отнюдь не создание так называемой "санитарной зоны".

Спикер УВ "Курск" Ярослав Чепурный отмечает, что войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области. Украинские Силы обороны продолжают сдерживать русскую армию на Курском направлении.

Дата публикации 11:12, 28.05.25 Количество просмотров 19 Сейчас! Враг сунет сразу на нескольких направлениях! Новые захваты территорий! Эксклюзив из передовой