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- Украина
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Россияне взять Сумы не смогут, но есть другая серьезная угроза: эксперт об опасности для города
Сейчас самым сложным участком фронта является Сумское направление.
Пока российская армия не сможет взять город Сумы. Впрочем, оккупанты могут приблизиться к областному центру. Сейчас самым сложным участком фронта является Сумское направление.
Об этом заявил военный аналитик Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ.
По его словам, реален сценарий, при котором оккупанты могут подойти на расстояние 20-25 км и начать обстреливать город КАБами, артиллерией, FPV-дронами.
"Я не говорю, что это произойдет в этом месяце. Это даже не о июне, не о июле. Но такой негативный сценарий мы должны предвидеть, поскольку у российской армии он действительно есть", - отмечает Ступак.
Между тем, ситуацию на Сумском направлении эксперт называет сложной, где в марте россияне перешли в наступление и постепенно начали увеличивать контроль территории на Сумщине.
"По состоянию на 28 мая, согласно данным аналитиков портала DeepState, российская армия контролирует около 67 кв. км территории Сумской области, и еще примерно 60-65 - это серая зона. Всего прямо и косвенно - около 130 кв. км. Это достаточно много", - сказал Ступак.
Угроза для города Сумы
Армия РФ контролирует четыре приграничных поселка в Сумской области. Военный аналитик Денис Попович также считает, что угрозы для города Сумы нет. Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Юнаковки, Беловодов и Локни.
Тем временем военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что РФ хочет "крыть" Сумы по артиллерии. Цель россиян – это отнюдь не создание так называемой "санитарной зоны".
Спикер УВ "Курск" Ярослав Чепурный отмечает, что войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области. Украинские Силы обороны продолжают сдерживать русскую армию на Курском направлении.