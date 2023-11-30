Россияне за день семь раз обстреляли Никополь: били дронами и артиллерией (фото)

Ранен 25-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Российские оккупанты семь раз атаковали Никополь на Днепропетровщине. Захватчики запустили около двух с половиной десятков артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил глава ДОС Николай Лукашук.

Как отмечается, оккупанты, кроме снарядов, запустили беспилотники и три дрона-камикадзе. Били по Покровской, Марганецкой громадам и по самому Никополю.

В городе повреждены 9 домов, 3 хозяйственные постройки, заборы, 2 линии электропередачи и 2 газопровода. Ранен 25-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

В одном из населенных пунктов Покровской громады повреждена многоэтажка и автомобиль. В других громадах день прошел без обстрелов.

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Напомним, что ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины и перебрасывают штурмовые группы.

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