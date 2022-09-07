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Россияне за сутки обстреляли 15 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

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Россияне за сутки обстреляли 15 сел и городов Запорожской области: били по гражданской инфраструктуре

фото/полиции

Полиция зафиксировала за сутки более 50 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки, 6 сентября, враг обстрелял позиций украинских защитников на Запорожском направлении из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в 15 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Трудовое, Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Полтавка, Малиновка, Червоное, Нестерянка, Зализничное, Порожнянка, Орехов, Камышеваха.

В полицию поступило 51 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1477 человек, из них 357 – дети.

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