Россияне за сутки обстреляли Запорожье и еще 16 городов и сел области: разрушены десятки домов

Полиция зафиксировала за сутки 19 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками населенных пунктов Запорожской области.

За прошедшие сутки, 2 октября, враг обстрелял позиций украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Запорожье и еще 16 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По сообщению полиции в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Каневское, Орехов, Зализничное, Темировка, Новоалександровка, Дорожнянка, Червоное, Малиновка, Белогорье, Ольговское, Гуляйполе, Верхняя Терасса, Малая Токмачка, Полтавка, Чаривное, Малые Щербаки.

Поступило 19 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 8 человек.

"Защитники Запорожского края удерживают рубежи и дают достойный отпор российским оккупационным войскам. По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это - один район сосредоточение личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более двухсот пятидесяти оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется", — отметили в ОВА.

Напомним, сегодня утром, 3 октября, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300. Разрушения подверглись объекты гражданской инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем — он госпитализирован.

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