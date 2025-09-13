- Дата публикации
"Россияне за три месяца оккупируют восток": Зеленский прокомментировал слухи
Ситуация на поле боя действительно непростая, но Силы обороны Украины контролируют фронт.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью слухи о том, что темпы продвижения российской армии позволят оккупировать восток Украины через три месяца.
Об этом он сказал во время конференции YES 2025.
«Им [россиянам] не удастся это сделать за годы. Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя», — подчеркнул украинский лидер.
По его словам, россияне в дезинформации гораздо лучше, чем на поле боя.
«Их больше, чем украинцев. Это их преимущество. Самая сильная их группировка — на востоке, но они в очень сложных условиях», — отметил Зеленский.
При этом президент Украины признал, что ситуация на поле боя действительно непростая.
«Она усложняется количеством врага, количеством дронов, изменений технологий: сегодня одни дроны — работает один РЭБ, завтра меняются дроны, меняются двигатели — работают другие линии и РЭБ», — отметил он.
Владимир Зеленский добавил, что прежде всего важно понимать, что Силы обороны контролируют фронт.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что город Купянск Харьковской области и его окрестности находятся под контролем украинских войск. В то же время оккупанты накапливают силы на северных окраинах города.