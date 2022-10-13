Россияне заблокировали выезд с оккупированной территории Запорожской области: у людей может появиться новый путь

В Васильевке в очереди — более четырех тысяч человек.

Российские оккупанты закрыли для жителей временно захваченной Запорожской области выезд через Крым, через Васильевку — ограничили. Впрочем, у людей может появиться новый путь для эвакуации: альтернатива — через Бердянск и Новоазовск.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Уже второй день наши жители выезжают по этому пути — через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз. Мы знаем уже, когда удачно проходили эти попытки для выезда. Как только узнаем больше деталей Будем рассказывать и для наших жителей, чтобы они эвакуировались", — рассказал Федоров.

По его словам, с конца сентября оккупанты заблокировали возможность выехать через Васильевку в Запорожье. В настоящее время в очереди находятся более четырех тысяч человек. За последние 10 дней смогло уехать менее 200 человек.

"Не выпускают стариков, родителей с детьми — никого не выпускают. Самое главное то, что неизвестные правила, по которым можно уехать. Сначала нужно было получение пропуска, потом — получение какого-то спецталона в комендатуре, сейчас просто не выпускают", — добавил городской. голова.

Мэр Мелитополя говорит, что на временно оккупированной части Запорожской области сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. В частности, там перебои с электроснабжением. Во временно оккупированных городах области по несколько часов в сутки может быть света, воды, мобильной связи и интернета. Более трех месяцев отсутствует газоснабжение.

"За несколько недель должен начаться отопительный сезон. Это уже не говоря о ценах в магазинах, об отсутствии медикаментов в аптеках и о том, что более 50% наших врачей уехало из города. Поэтому гуманитарная ситуация действительно катастрофическая", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, оккупационные войска РФ похитили в Запорожской области по меньшей мере 529 мирных местных жителей, судьба которых пока неизвестна.

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