Россияне забросали бомбами жилые кварталы в Курахово: видео

Разрывы бомб, от которых в небо вздымаются клубы дыма, произошли среди многоэтажек.

В сети появилось видео российской бомбардировки прифронтового города Курахово Донецкой области.

На опубликованных кадрах видно, что оккупанты сбросили авиабомбы на жилые кварталы города.

Разрывы бомб, от которых в небо вздымаются клубы дыма, произошли среди многоэтажек.

Россияне забросали бомбами жилые кварталы в Курахово

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара, нанесенного оккупантами 28 февраля, пострадала также пожарная часть.

Напомним, 21 февраля российская армия нанесла удары двумя беспилотниками Shahed по городу Доброполье Донецкой области. Тогда русские дроны также ударили по жилому сектору.

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