Россияне заходят в Покровск с юга: анализ ситуации от DeepState

Покровск на карте DeepState 1 ноября 2025 года / © Deepstatemap

Российские оккупанты продолжают заходить в Покровск, просачиваясь через оборонительные позиции Сил обороны на юге города.

Об этом сообщили в субботу, 1 ноября, аналитики DeepState.

По их данным, враг использует участки на отрезке Зверево-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино.

«Противник фиксируется или уничтожается в разных районах Покровска, что увеличивает „серую зону“ его диверсионно-разведывательной деятельности. Последние дни сосредоточенность увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно, а также имеется фиксация на северных окраинах, где к*цапской пехоты становится больше», — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState отмечают, что вражеские группы оседают в городе, создавая наблюдательные пункты и пилотные позиции.

«Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить», — отметили в сообщении.

Аналитики связывают появление высшего военного руководства в районе Покровска с действиями различных специализированных подразделений, чтобы зачистить врага в городе, который накопил уже не одну сотню пехоты.

«Пока нет никаких решений по блокированию просачивания врага на юге города. Результаты таких решений мы увидим со временем, украинские дронщики ежедневно и каждую ночь пытаются выискивать и уничтожать противника», — подытожили в DeepState.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Сырский прибыл на Покровское направление. По его словам, окружения или блокирования городов нет, военные делают все для осуществления логистики.

Ранее сообщалось, что штурмовики военной разведки Украины начали масштабную десантную операцию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои. Источники в Силах обороны говорили о том, что к операции привлечено несколько вертолетов, а руководит ею лично начальник ГУР Кирилл Буданов, который находится непосредственно на месте событий.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что оборону города Покровска в Донецкой области держат более 1000 украинских солдат, некоторые из которых оказались в тылу российских позиций.