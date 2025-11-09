- Дата публикации
Россияне захватили еще один населенный пункт на Запорожье — DeepState
DeepState также сообщает, что оккупанты имеют продвижение на Харьковщине и Днепропетровщине.
Российские войска оккупировали село Успеновка в Запорожской области и продвинулись дальше на запад в направлении села Сладкого.
Об этом сообщили обозреватели ресурса DeepState, опубликовав 9 ноября обновленные карты боевых действий.
По информации аналитиков, продвижение врага зафиксировано также в районе еще одного населенного пункта на Запорожье — Охотничьего, расположенного южнее Успеновки.
DeepState также сообщает, что оккупанты имеют продвижение вблизи Степной Новоселовки на Харьковщине и Злагоды на Днепропетровщине.
Ранее на картах DeepState было обозначено, что враг оккупировал соседнее с Успеновкой село Павловку.
Однако 6 ноября спикеры Сил обороны Юга Украины заявили, что информация, обнародованная ресурсом DeepState, о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности
Украинские военные утверждали, что в районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из бригад удерживает там оборону.
Напомним, накануне, 8 ноября, аналитики DeepState сообщили о значительных расхождениях в заявлениях различных военных управлений относительно контроля над территориями на Запорожье, которые могут достигать 6-8 км.