Россияне захватили ряд населенных пунктов и двигаются на Волчанск — мониторинговые каналы

Ситуация в Харьковской области ухудшилась.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Россияне фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка. Продолжаются бои за Глубокое, являющееся последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян, чтобы занять Липцы.

Также оккупанты заняли населенный пункт Плетеновка и двигаются в сторону Волчанская.

Россияне подошли к северным окрестностям города Волчанск, пытаются закрепиться, также продолжаются бои.

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Враг понемногу подтягивает свои силы, забрасывает пехоту, которая продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться.

"Ситуация немного хуже чем вчера. Силы Обороны работают над стабилизацией", — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью против 12 мая 2024 года зафиксировано массовое скопление оккупантов вблизи Старицы.

К тому же на Харьковщине продолжаются бои за Глубокое.

Заметим, что утром 10 мая 2024 россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.

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