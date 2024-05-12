Россияне захватили ряд населенных пунктов и двигаются на Волчанск — мониторинговые каналы

Стала известна обновленная ситуация в Харьковской области.
Ситуация в Харьковской области ухудшилась.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Россияне фактически заняли села Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка. Продолжаются бои за Глубокое, являющееся последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян, чтобы занять Липцы.
Также оккупанты заняли населенный пункт Плетеновка и двигаются в сторону Волчанская.
Россияне подошли к северным окрестностям города Волчанск, пытаются закрепиться, также продолжаются бои.
Враг понемногу подтягивает свои силы, забрасывает пехоту, которая продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться.
"Ситуация немного хуже чем вчера. Силы Обороны работают над стабилизацией", — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью против 12 мая 2024 года зафиксировано массовое скопление оккупантов вблизи Старицы.
К тому же на Харьковщине продолжаются бои за Глубокое.
Заметим, что утром 10 мая 2024 россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.
В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.
Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.
ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.
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