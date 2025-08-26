Россияне захватили села на Днепропетровщине: есть ли угроза дальнейшего наступления

Враг вошел в Запорожское и Новогеоргиевку

Реклама

Российские войска продолжают наступательные действия вдоль административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. По последним данным, противник вошел в населенные пункты Запорожское и Новогеоргиевка, где пытается закрепиться и накапливает силы для дальнейшего продвижения.

Об этом сообщает DeepState.

Тактика окупантов: «бесконечная» пехота и дроны

По информации военных аналитиков, россияне практически не применяют тяжелую технику, действуют пехотой, активно используя дроны и другие средства огневой поддержки. Часто применяется тактика так называемых «флаговтиков» — внезапных прорывов небольшими группами с целью закрепления на новых позициях.

Реклама

Активные бои продолжаются уже несколько недель в районе Малеевки. Враг пытается проникнуть вглубь территории и закрепиться в соседних селах, в частности, в Вороном. Там бойцы 225-го отдельного штурмового полка недавно проводили зачистку.

Направление наступления: Зеленое Поле-Темировка

Новое продвижение русских войск произошло со стороны села Зеленое Поле и района Темировки. Часть экспертов ранее предполагала, что наступление может развиваться по направлению Гуляйполя, однако нынешняя ситуация свидетельствует о другой тактике врага. Вероятно, оккупанты пытаются обойти украинскую оборону со стороны Камышувахи и Малиевки, которые им так и не удалось захватить.

Ситуация на фронте: контроль и сопротивление

Силы обороны Украины делают все возможное для стабилизации ситуации и предотвращения дальнейшего продвижения врага вглубь области. В то же время, россияне продолжают бросать на штурмы «бесконечную» пехоту, пытаясь воспользоваться численным преимуществом.

Несмотря на локальные потери территорий, ситуация не критична. Украинские военные удерживают оборону и реагируют на любые изменения на линии фронта.

Реклама

Ранее В Днепропетровской области ночью было неспокойно — работали силы ПВО. Россияне атаковали регион.

Также враг ударил по Запорожью. Повреждены объекты промышленной инфраструктуры.