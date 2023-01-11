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Россияне закрыли доступ к Запорожской АЭС почти 1,5 тыс. работникам: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1971
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Россияне закрыли доступ к Запорожской АЭС почти 1,5 тыс. работникам: что произошло

Фото: Энергоатом

оккупанты ищут работников для АЭС на территории РФ.

Российские оккупанты лишили пропусков на Запорожскую атомную электростанцию и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Российские оккупационные войска оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий", — говорится в строительстве.

Отмечается, что захватчики ищут новых работников для АЭС на территории Российской Федерации. Для будущих работников готовится жилищный фонд. Делают это путем так называемой "национализации" квартир уехавших местных жителей.

Напомним, и.о председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков говорит, что российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить ей "эксплуатационную организацию". Оккупанты также не оставляют попыток подключить АЭС к энергосистеме России.

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Дата публикации
Просмотры
1971
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