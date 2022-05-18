Россияне закрыли проезд через оккупированную Васильевку в Запорожской области

Оккупационные войска Российской Федерации закрыли проезд через временно оккупированную Васильевку Запорожской области.
По предварительной информации, проезд был закрыт в среду, 18 мая. Впрочем, на какой срок пока не известно.
Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
"Интенсивные бои сейчас идут и на Ореховском, Пологовском направлениях. Там проезд тоже заблокирован и может быть опасным", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что именно через Васильевку происходила эвакуация мирных жителей из Мариуполя Донецкой области в Запорожье.
Как сообщалось, военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении уничтожают живую силу и технику врага. В частности, за прошедшие сутки были уничтожены 20 человек личного состава противника, а также 17 ранены.
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