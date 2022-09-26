Россияне закрыли в Мелитополе школы, а медучреждения остались без медикаментов — мэр

Вместо обещанного улучшения с каждым днем жителей в Мелитополе ухудшается. Оккупанты ограничили доступ к парку и закрыли школы.

Об этом мэр города сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, что родители не водят детей в школы, потому что учебные заведения закрыты вообще. Кроме того, в медицинских учреждениях почти не оказывается помощь. Уже три недели в оккупированный город нельзя доставлять медикаменты. Россияне за последние семь месяцев "никакой коробки с медикаментами не привезли в больницы". Более 50% врачей уехали из захваченных населенных пунктов.

"В целом жизнь на временно оккупированных территориях усложняется каждый день, потому что людям никто не может гарантировать с одной стороны безопасность, а с другой — они не могут ничего планировать", — подчеркнул Иван Федоров.

Как сообщалось, оккупанты систематически закрывают выезд для людей с ТОТ в сторону Запорожья. Россияне усложнили выезд в аннексированный РФ Крым. Власти ввели дополнительную фильтрацию и анкетирование.

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