Россияне закрывают выезд из оккупированного Мелитополя: Федоров рассказал детали

По словам городского головы Ивана Федорова, это связано с несколькими вещами. В частности, с эвакуацией, а точнее – с ее невозможностью.

Об этом мэр города сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, оккупанты систематически закрывают выезд для людей с ТОТ в сторону Запорожья.

"Если раньше мы константировали тот факт, что из-за Васильевки не могли выезжать мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, то с вечера вчера (25 сентября — Ред.) совсем не могут выезжать люди с временно оккупированных территорий в Запорожье", — рассказал Федоров. .

Кроме того, россияне осложнили выезд в аннексированный РФ Крым. Власти ввели дополнительную фильтрацию и анкетирование.

С 1 октября для выезда с временно оккупированных территорий нужно будет получать специальный пропуск. "Какой-то там алгоритм. Почти невозможен", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, мелитопольскому гауляйтеру поручено сформировать "добровольческий батальон" из 3 тыс. мужчин. Коллаборанты открыли центр по комплектации батальона. Его возглавил псевдодиректор музея, похитивший скифское золото.

Читайте также: