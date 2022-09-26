Россияне закрывают выезд из оккупированного Мелитополя: Федоров рассказал детали

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области панические настроения.
По словам городского головы Ивана Федорова, это связано с несколькими вещами. В частности, с эвакуацией, а точнее – с ее невозможностью.
Об этом мэр города сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, оккупанты систематически закрывают выезд для людей с ТОТ в сторону Запорожья.
"Если раньше мы константировали тот факт, что из-за Васильевки не могли выезжать мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, то с вечера вчера (25 сентября — Ред.) совсем не могут выезжать люди с временно оккупированных территорий в Запорожье", — рассказал Федоров. .
Кроме того, россияне осложнили выезд в аннексированный РФ Крым. Власти ввели дополнительную фильтрацию и анкетирование.
С 1 октября для выезда с временно оккупированных территорий нужно будет получать специальный пропуск. "Какой-то там алгоритм. Почти невозможен", — подчеркнул Федоров.
Как сообщалось, мелитопольскому гауляйтеру поручено сформировать "добровольческий батальон" из 3 тыс. мужчин. Коллаборанты открыли центр по комплектации батальона. Его возглавил псевдодиректор музея, похитивший скифское золото.
Читайте также:
- В Крыму мобилизовали 60 тысяч мужчин
- оккупанты сообщают о самой высокой "явке" на псевдореферендуме в Алчевске — Гайдай
- Очередной цирк: оккупанты выдали массовку за персонал ЗАЭС, якобы голосовавший на "референдуме"