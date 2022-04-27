Россияне заменяли местность вблизи заповедника "Каменная Могила" возле оккупированного Мелитополя

У временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики заменяли местность вблизи "Каменной могилы".
Кроме того, военные Российской Федерации роют окопы в селах, расположенных вблизи заповедника – одного из древнейших памятников природы и истории.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
На родниках села Терпение захватчики страны-агрессоры обустраивают свой лагерь.
"Таким образом захватчики пытаются закрепиться на запорожской земле и в то же время надеются предотвратить партизанское движение сопротивления в Мелитопольском районе", — говорится в сообщении ОГА.
Как сообщалось, в оккупированном селе в Запорожье россияне ведут перепись населения и роют траншеи, чтобы скрыть технику. По сообщениям местных жителей, русские военные поселились в школе, больницы и находятся в сельском совете.
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