Россияне заминировали подходы к украинским портам: детали

Оккупанты пытаются сделать все, чтобы оправдать атаки в Черном море.

Так, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Агрессор намерен взорвать гражданские суда и обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на заявление временно поверенного в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер.

Как подчеркнула Брукер, на прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением о том, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Государство-агрессор именно так и поступило.

"Мы считаем, что Россия может совершить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам", – заявила Брукер.

Американская сторона считает, что это скоординированные усилия России по оправданию любых атак на гражданские суда в Черном море. Традиционно, впоследствии россияне в этом обвинят Украину.

Заметим, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия Украины для обеспечения доступа зерна на международные рынки. Новый пакет американской оборонной помощи в Украине содержит средства, которые помогут усилить безопасность портов в условиях российских обстрелов.

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