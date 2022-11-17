Россияне заминировали здание полиции в Херсоне: его пришлось взорвать

Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении.
Перед тем, как сбежать из Херсона российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.
По его словам, в помещении было такое огромное количество взрывчатки, что разминировать ее было просто невозможно, поэтому пришлось взорвать.
"Почему нужно быть чрезвычайно осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты? Ответ на видео. Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня (16 ноября) стала грудой камней", – отметил Клименко.
Благодаря сообразительности и ловкости украинских взрывотехников никто не пострадал.
По его словам, всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсона. Были изъяты более 4 тыс. взрывоопасных предметов.
Напомним, что ВСУ освободили Херсон 11 ноября.
13 ноября в Херсоне возобновили работу украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. В настоящее время правоохранители проводят в городе стабилизационные мероприятия.
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