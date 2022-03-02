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Россияне заняли город Тростянец в Сумской области и используют жителей как "живой щит"

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Российские захватчики ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Оккупанты боятся авиаударов.

По состоянию на 1 берега три российские колонны с разных сторон зашли в Тростянец Сумской области и полностью заняли город.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий со ссылкой на информацию от председателя Тростянецкого общества Юрия Бовы.

По его словам, оккупанты снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею.

В Тростянке почти все линии электропередачи повреждены, разбиты все дороги. Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал в городе некий штаб.

Живицкий заверил, что даже в таких условиях городские власти работают и обеспечивают людей едой.

"Территориальная оборона работает. Мы бережем каждую жизнь", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сумской области обезвредили 180 единиц вражеской техники.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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