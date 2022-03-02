Россияне заняли город Тростянец в Сумской области и используют жителей как "живой щит"

Российские захватчики ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Оккупанты боятся авиаударов.
По состоянию на 1 берега три российские колонны с разных сторон зашли в Тростянец Сумской области и полностью заняли город.
Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий со ссылкой на информацию от председателя Тростянецкого общества Юрия Бовы.
По его словам, оккупанты снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею.
В Тростянке почти все линии электропередачи повреждены, разбиты все дороги. Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии. Враг создал в городе некий штаб.
Живицкий заверил, что даже в таких условиях городские власти работают и обеспечивают людей едой.
"Территориальная оборона работает. Мы бережем каждую жизнь", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сумской области обезвредили 180 единиц вражеской техники.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.