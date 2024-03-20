Россияне запретили личному составу разговаривать с населением на временно оккупированных территориях

Враг до сих пор не контролирует захваченные территории

На временно оккупированных территориях враг запретил личному составу разговаривать с местными, если этого не требуют должностные обязанности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Причиной решения стало большое количество информации, передаваемой местными Силам Обороны, а с этим и усиление недоверия оккупантов к местным. Следовательно, все части, которые размещены на ТО получили инструкцию не разговаривать лишний раз с гражданским населением.

Это еще раз свидетельствует, что враг до сих пор не контролирует захваченные территории и является лишь временным оккупантом на этой земле. Таким образом, все его движения все равно станут известны и расплата придет к каждому.

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Напомним, россияне под Херсоном расстреляли трех мирных украинцев.

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