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Россияне запретили Святого Николая на оккупированных территориях: кто будет поздравлять детей

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Россияне запретили Святого Николая на оккупированных территориях: кто будет поздравлять детей

Ребенок со Святым Николаем

оккупанты говорят, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует.

В Луганской области оккупационные власти запретили празднование Дня Святого Николая. Вместо него детей поздравит Киш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганщины.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Во временно оккупированном Старобельске Луганской области захватчики отменили празднование Дня Святого Николая во всех учебных заведениях. Мол, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует", — говорится в сообщении.

Следовательно, детей будет приветствовать Киш Бабай из Татарстана.

"Один такой уже выступил вчера на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно увезли детей из нашего региона", — рассказал глава ОВА.

Ранее мы писали, что враг пытается сменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях.

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Дата публикации
Просмотры
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