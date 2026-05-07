Россияне запустили баллистику по областному центру: город взорвался взрывом — какие последствия
В результате атаки на Днепр возник мощный пожар.
В четверг, 7 мая, в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги, которую объявили в 10:43. Россияне ударили по городу.
Об этом сообщили местные медиа.
«В Днепре раздался взрыв», — сообщили корреспонденты «Общественного».
Воздушные силы объявили тревогу из-за угрозы баллистического вооружения и предупредили о скоростной цели на Днепр. По данным мониторов, на город летела баллистика из Таганрога.
Атака на Днепр - детали
Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что враг атаковал Днепр. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
«Произошел пожар. Взрывной волной выбило окна на предприятии пищевой промышленности. Поврежденный автомобиль», — подчеркнул чиновник.
Как сообщалось, утром россияне также атаковали Днепр. Из-за удара загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Кроме того, повреждены гаражи и автомобили. Пострадали два человека.