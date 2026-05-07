ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1612
Время на прочтение
1 мин

Россияне запустили баллистику по областному центру: город взорвался взрывом — какие последствия

В результате атаки на Днепр возник мощный пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В четверг, 7 мая, в Днепре прогремел взрыв во время воздушной тревоги, которую объявили в 10:43. Россияне ударили по городу.

Об этом сообщили местные медиа.

«В Днепре раздался взрыв», — сообщили корреспонденты «Общественного».

Воздушные силы объявили тревогу из-за угрозы баллистического вооружения и предупредили о скоростной цели на Днепр. По данным мониторов, на город летела баллистика из Таганрога.

Атака на Днепр - детали

Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что враг атаковал Днепр. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Произошел пожар. Взрывной волной выбило окна на предприятии пищевой промышленности. Поврежденный автомобиль», — подчеркнул чиновник.

Последствия взрыва в Днепре. Фото: Общественное.

Последствия взрыва в Днепре. Фото: Общественное.

Как сообщалось, утром россияне также атаковали Днепр. Из-за удара загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Кроме того, повреждены гаражи и автомобили. Пострадали два человека.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1612
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie