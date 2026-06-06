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- Украина
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Россияне запустили беспилотники — каким регионам угрожает опасность прямо сейчас
Оккупанты не прекращают свои атаки по мирным украинским городам.
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Сегодня, 6 июня, враг запустил ударные дроны по Украине.
В Воздушных силах указали направление движения дронов.
Движение вражеских беспилотников
БпЛА на западе Черниговщины, курс южный
БпЛА из Полтавщины, курсом на Черкасчину
БпЛА над Запорожьем
БпЛА восточнее Харькова, курс южный
БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесчину
Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив объекты критической и промышленной инфраструктуры, в результате чего погибли два работника предприятия.
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