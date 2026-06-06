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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1577
Время на прочтение
1 мин

Россияне запустили беспилотники — каким регионам угрожает опасность прямо сейчас

Оккупанты не прекращают свои атаки по мирным украинским городам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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"Шахед"

«Шахед» / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 6 июня, враг запустил ударные дроны по Украине.

В Воздушных силах указали направление движения дронов.

Движение вражеских беспилотников

  • БпЛА на западе Черниговщины, курс южный

  • БпЛА из Полтавщины, курсом на Черкасчину

  • БпЛА над Запорожьем

  • БпЛА восточнее Харькова, курс южный

  • БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесчину

Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Запорожье, повредив объекты критической и промышленной инфраструктуры, в результате чего погибли два работника предприятия.

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Дата публикации
Количество просмотров
1577
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