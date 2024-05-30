Россияне запустили фейк об ударе по одному из украинских полигонов: детали

Россияне заявили, что в ночь с 28 на 29 мая их армия выпустила ракету "Кинжал" по Яворивскому полигону на Львовщине, в результате чего погибли многие военнослужащие ВСУ и иностранные инструкторы. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

По данным Центра, в указанное врагом время российские ракеты не залетали на территорию Львовщины, более того. Более того, в ночь с 28 на 29 мая во Львовской области не объявляли воздушную тревогу. Исключение составляет промежуток с 20.17 до 20.31 28 мая, но пуски тогда не фиксировались.

Кроме того, Львовская ОВА, которая во время воздушных тревог сообщает о попадании, не фиксировала попаданий по объектам любой инфраструктуры области. Также не зафиксировали ударов российской авиации и в Международном центре миротворчества и военных ведомствах стран-партнеров. в SPRAVDI.

Там добавляют: последний раз ракеты залетали в воздушное пространство Львовской области в ночь на 26 мая, но впоследствии они "исчезли из радаров". Следовательно, пропаганде в очередной раз не удалось выдать желаемое за действительное.

Напомним, российские пропагандисты придумали новый фейк, что в Украину военнослужащие якобы вербуют пенсионеров для того, чтобы они за вознаграждение "сдавали" места нахождения уклонистов.

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