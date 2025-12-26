- Дата публикации
Россияне запустили крылатые ракеты из Черного моря: что известно
Воздушные силы предупредили о пусках ракет с моря.
Поздним вечером 25 декабря российские оккупационные войска начали очередную атаку на южные регионы Украины.
Командование Воздушных Сил ВСУ предупредило о серьезной угрозе акватории Черного моря.
«Зафиксированы пуски крылатых ракет „Калибр“ с акватории Черного моря», — сообщили в Воздушных Силах.
Также, по информации Воздушных Сил Украины, несколько групп вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Татарбунары (Одесщина).
Напомним, вечером 25 декабря, в Рождество, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.