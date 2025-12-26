ТСН в социальных сетях

Украина
642
1 мин

Россияне запустили крылатые ракеты из Черного моря: что известно

Воздушные силы предупредили о пусках ракет с моря.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Воздушная атака

Воздушная атака / © tsn.ua

Поздним вечером 25 декабря российские оккупационные войска начали очередную атаку на южные регионы Украины.

Командование Воздушных Сил ВСУ предупредило о серьезной угрозе акватории Черного моря.

«Зафиксированы пуски крылатых ракет „Калибр“ с акватории Черного моря», — сообщили в Воздушных Силах.

Также, по информации Воздушных Сил Украины, несколько групп вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Татарбунары (Одесщина).

Напомним, вечером 25 декабря, в Рождество, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

