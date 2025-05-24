Россияне запустили по Украине баллистику и 250 дронов: что удалось сбить и куда целился враг

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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Ночью против 24 мая РФ нанесла удары баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и запустила 250 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. ПВО уничтожило шесть ракет - из 12 запущенных, а также - 245 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Военные подчеркнули, что основным направлением вражеской атаки была столица Киева. Кроме того, пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская Донецкая и Запорожская области.

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"Противовоздушной обороной сбиты шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежены 245 враждебных БпЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны", - сообщили ПС.

В частности, отмечается, что 128 беспилотников были сбиты огневыми средствами поражения, а 117 - локационно потеряны.

Россияне нанесли ракетные удары из районов Таганрога, Ейска, Брянска и Крыма. Беспилотники летели по направлениям Брянска, Миллерова, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также Крыма.

Напомним, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что Украину атакуют вражеские дроны.

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В частности, ночью РФ массированно атаковала БпЛА и баллистику. Последствия российского удара по столице фиксируют в шести районах. В частности, обломки дрона попали в здание на Оболони. Есть потерпевшие.

Кроме того, вчера в среду дня взрывы произошли в Одессе. Россияне атаковали город баллистикой. Попали по Одесскому порту. В результате обстрела погибли два человека, еще восемь получили ранения.