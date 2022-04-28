Россияне заставляют мариупольцев разбирать завалы Драмтеатра: работу контролируют оккупанты

Оккупанты государства-террориста России заставляют местных жителей разбирать завалы Драматического театра, на который захватчики в марте сбросили бомбы.
Русские прибегли к принуждению, чтобы люди участвовали в разборе завалов здания. Работу гражданских контролируют военные армии Российской Федерации.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Продолжаются разборы завалов Драматического театра. Сейчас оккупанты прибегли к принуждению местных на проведение работ", — отметил Андрющенко.
Между тем, по его словам, псевдоофициальные лица оккупированной Донецкой области – так называемой "ДНР", участвуют только в вывозе тел погибших.
Как сообщалось, около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария. К тяжелым болезням может привести отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, а также нехватка питьевой воды и пищи. А еще под завалами остается немало трупов, которые начнут разлагаться.
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