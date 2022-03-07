Россияне застрелили главу Гостомельской общины и волонтеров: раздавали людям хлеб

Юрия Прилипко вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.
Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая несчастных и радуя отчаявшихся. Его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.
Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.
"Зачастую его называли Ильичем. И враги, и друзья. Он не был ни святым, ни праведным. Но он не был ни скрягой, ни тщеславным или высокомерным. Мог и на три буквы послать, но никому, никогда не отказывал в помощи. И друзьям и недругам, если видел, что это действительно необходимо... Он был Ильичем, которого любили или недолюбливали, но каждый знал, что в самую трудную минуту не оттолкнет и не откажет. Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул!? Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой. Вечная память и наша благодарность", – говорится в сообщении.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.