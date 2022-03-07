Россияне застрелили главу Гостомельской общины и волонтеров: раздавали людям хлеб

Юрия Прилипко вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.

Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая несчастных и радуя отчаявшихся. Его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Зачастую его называли Ильичем. И враги, и друзья. Он не был ни святым, ни праведным. Но он не был ни скрягой, ни тщеславным или высокомерным. Мог и на три буквы послать, но никому, никогда не отказывал в помощи. И друзьям и недругам, если видел, что это действительно необходимо... Он был Ильичем, которого любили или недолюбливали, но каждый знал, что в самую трудную минуту не оттолкнет и не откажет. Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул!? Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой. Вечная память и наша благодарность", – говорится в сообщении.