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Россияне застрелили главу Гостомельской общины и волонтеров: раздавали людям хлеб

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Россияне застрелили главу Гостомельской общины и волонтеров: раздавали людям хлеб

Юрия Прилипко вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.

Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая несчастных и радуя отчаявшихся. Его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты.

Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет.

"Зачастую его называли Ильичем. И враги, и друзья. Он не был ни святым, ни праведным. Но он не был ни скрягой, ни тщеславным или высокомерным. Мог и на три буквы послать, но никому, никогда не отказывал в помощи. И друзьям и недругам, если видел, что это действительно необходимо... Он был Ильичем, которого любили или недолюбливали, но каждый знал, что в самую трудную минуту не оттолкнет и не откажет. Никто его не заставлял идти под пули оккупантов. пересидеть в погребе. И кто бы упрекнул!? Но его ждали, на него надеялись, в него верили. И он сделал свой выбор. Умер за общину, умер за Гостомель, умер как герой. Вечная память и наша благодарность", – говорится в сообщении.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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