Россияне завезли на ВТО новую партию пропагандистов. Их задача – изрядно промыть мозги украинским детям по всем известным методикам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечают в подполье, инструкторы проводят для детей походы под названием "Новые горизонты", в рамках которых школьникам средних классов рассказывают русскую искаженную историю о "второй отечественной". Молодежь утверждают, что "в Украине господствует нацизм".

"При этом у российских гастролеров также антизападная милитаристская риторика, вербуя школьников к вступлению в "Юнармию" – российский аналог гитлерюгенда", – добавили в Центре.

Там подчеркивают: эти позорные меры не останутся без наказания. Речь идет как о пропагандистах, так и об администрации школ, которые "сгоняют" на российские события учащихся.

Напомним, захватчики в оккупированном Бердянске заставляют детей убирать город на "субботниках".

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