Россияне завезли в оккупированный Мелитополь десять химических лабораторий — мэр

На территории одного из больничных медицинских учреждений Мелитополя сейчас десять химических лабораторий. оккупанты боятся радиации с Запорожской АЭС, которую они сами обстреливают.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, оккупанты привезли химлаборатории, чтобы спасти своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожскую АЭС.

"О гражданском населении, конечно, они не думают. Эти лаборатории для защиты своих людей (россиян – ред.), которые находятся во временно оккупированном городе", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, отопительный сезон в оккупированном Мелитополе оказался под угрозой срыва. Уже больше месяца в городе нет газа. Именно поэтому к его началу местные власти призвали жителей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

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