Россияне завозят на оккупированные территории гастролеров из Сирии из-за дефицита персонала — Центр нацсопротивления

Оккупанты продолжают завозить гастролеров на временно оккупированные территории для ликвидации дефицита медицинского персонала.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Следовательно, враг завозит на ТОТ своих врачей, в частности на Херсонщину.

Так в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. Группа этих гастролеров фактически зарабатывает деньги, ведь получает надбавку за работу в зонах военных действий, и до этого эти врачи работали в оккупированной Сирии.

Напомним, 1 августа россияне ударили по больнице Херсона. В результате атаки врага погиб медик одной из больниц, где был "прилет". Ранения, несовместимые с жизнью, получил ЛОР-врач. Также ранена медицинская сестра.

Уже 3 августа кафиры снова обстреляли Херсон. Россияне попали в торговый центр и местное медицинское учреждение.

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