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Россияне завозят на оккупированные территории гастролеров из Сирии из-за дефицита персонала — Центр нацсопротивления

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Россияне завозят на оккупированные территории гастролеров из Сирии из-за дефицита персонала — Центр нацсопротивления

В Каховку прибыли медики из одной из больниц РФ / Фото: pixabay.com

В Херсонскую область прибыли российские врачи из Сирии.

Оккупанты продолжают завозить гастролеров на временно оккупированные территории для ликвидации дефицита медицинского персонала.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Следовательно, враг завозит на ТОТ своих врачей, в частности на Херсонщину.

Так в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. Группа этих гастролеров фактически зарабатывает деньги, ведь получает надбавку за работу в зонах военных действий, и до этого эти врачи работали в оккупированной Сирии.

Напомним, 1 августа россияне ударили по больнице Херсона. В результате атаки врага погиб медик одной из больниц, где был "прилет". Ранения, несовместимые с жизнью, получил ЛОР-врач. Также ранена медицинская сестра.

Уже 3 августа кафиры снова обстреляли Херсон. Россияне попали в торговый центр и местное медицинское учреждение.

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Дата публикации
Просмотры
124
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